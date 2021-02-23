Таксисты списывают деньги с карт украинцев за несуществующие поездки

В Украине водители такси списывают деньги за несуществующие поездки. Пассажиры, которые привязывают банковские карты к приложению перевозчика, находятся в зоне риска.

Схема работает так: с жертвами связывается водитель и жалуется, что случайно оформил поездку, просит ее отменить. Для отмены нужен пароль, который присылают жертве на телефон. Человек вводит код, который на самом деле подтверждает списание средств, предупреждает «Сегодня».

В такой схеме могут быть замешаны не только таксисты, но и операторы коллцентров, оформляющие фиктивные поездки.

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Чтобы избежать неприятной ситуации, не надо привязывать к аккаунтам в службах такси карты, на которых лежат крупные суммы. Для поездок можно завести отдельную карту с небольшой суммой.