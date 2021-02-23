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Кабмин сменил руководителя Центрэнерго

Кабмин сменил руководителя Центрэнерго

Кабинет Министров согласовал назначение исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Центрэнерго» Юрия Власенко, освободив от исполнения обязанностей Александра Корчинского.

Соответствующее распоряжение от 26 февраля обнародовано на Правительственном портале.

Отмечается, что смена и. о. руководителя «Центрэнерго» состоялась по предложению Фонда государственного имущества Украины.

«Согласиться с предложением Фонда государственного имущества Украины относительно назначения Власенко Юрия Петровича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества „Центрэнерго“», — говорится в документе.

Причины смены временного руководителя компании не указываются.

Накануне ПАО «Центрэнерго» заявило о настоятельной необходимости провести совещание под председательством Минэнерго с целью решения вопроса критических долгов перед государственными компаниями энергетического сектора, а также обсуждение перспектив поставок тепловой генерации угля отечественной добычи уже для следующего отопительного сезона.

Кроме того, 26 февраля 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала компанию Центрэнерго за недостаточные объемы угля на складах ТЭС во время прохождения текущего отопительного сезона, однако уменьшила сумму штрафа в 5 раз — до 170 тыс. грн — из-за поддержки компанией энергосистемы страны во время морозов.

В январе 2021 года Хозяйственный суд города Киева отменил приказ Фонда государственного имущества Украины от 13 декабря 2018 года, тем самым фактически указал в своем решении на необходимость завершения начатых три года назад процедур приватизации ПАО «Центрэнерго».

Завершение процедуры приватизации предусматривает продажу принадлежащего государству пакета акций общества не менее чем за 5,98 млрд грн.

Центрэнерго является одним из крупнейших современных предприятий электроэнергетической отрасли не только Украины, но и в Европе. В общем объеме производства электроэнергии Украины доля компании составляет около 8%, в структуре тепловой генерации — около 18%.

Компания играет существенную роль в поддержке и регулировании энергобаланса страны. Так, в январе-феврале 2021 года именно благодаря Центрэнерго, которое запустило газовые блоки, удалось в значительной степени перекрыть небалансы, возникшие вследствие вывода в ремонт энергоблоков ТЭС компанией ДТЭК.

По материалам УКРИНФОРМ
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