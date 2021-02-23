Комитет Рады поддержал увеличение акциза на табачные изделия на 200%

25 февраля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал увеличение ставки акцизного налога на табак и табачные изделия на 200% с 1 апреля 2021 года, сообщается на сайте комитета.
Комитет рассмотрел во втором чтении проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях)» (№ 4278).
Члены комитета учли 24 правки, поданные народными депутатами, и отклонили 43.
“Комитет поддержал правки, которыми предлагается увеличить ставку акцизного налога на табак и табачные изделия на 200%, предусмотрев ее введение с 1 апреля 2021 года. Один из авторов данного предложения народный депутат Давид Арахамия отметил, что в целом акциз планируется увеличить на 320%, однако это предлагается делать постепенно, в течение трех лет», — говорится в сообщении на сайте комитета.
По словам Арахамии, недопоступление в бюджет из-за увеличения акциза менее чем на 320% обязалась перекрыть одна из крупных табачных компаний за счет увеличения объемов налогооблагаемой продукции. Наличие такого письма от компании подтвердил представитель Министерства финансов.
Законопроект № 4278 был принят в первом чтении 27 января 2021 года. Им, в частности, предлагается повысить необлагаемую стоимость международных посылок для физлиц со 100 евро до 150 евро.
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