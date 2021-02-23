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Украина сократила список стран «красной зоны»

Украина сократила список стран «красной зоны»

Украина обновила список стран “красной” и “зеленой” зон. “Красный” список сократился до 61 страны.

Об этом пишет Министерство здравоохранения.

По сравнению с предыдущей неделей “красный” список сократился на 10 стран.

“Зеленые” страны: Швейцария, Грузия, Колумбия, Кипр, Румыния, Боливия, Болгария, Ботсвана, Малайзия, Российская Федерация.

“Красными” остаются: Чехия, Черногория, Эстония, Израиль, США, ОАЭ, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Польша, Литва, Латвия, Словения, Словакия и другие.

По материалам Finance.UA
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