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Seat готовится к серийному производству электромобиля

Seat готовится к серийному производству электромобиля

Первый массовый электромобиль автопроизводителя Seat был представлен еще в 2019 году под именем Seat el-Born, через год его переименовали в Cupra el-Born, а перед запуском серийного производства решили сократить название до Cupra Born.

Финальные характеристики Cupra Born пока так и не озвучены, но если учесть параметры концепта и последние заявления руководства Seat, то серийный электромобиль получит батарею на 82 кВт-ч, запас хода до 500 км по измерительному циклу WLTP и разгон от 0 до 50 км/ч за 2,9 секунды. Батарея будет поддерживать скоростную зарядку, которая обеспечит до 260 км запаса хода за 30 минут заряда.

Создатели Cupra Born также обещают более премиальную отделку интерьера и более стильный дизайн, чем у «массового» VW ID.3, а также эксклюзивную для платформы VW MEB систему DCC Sport (The Dynamic Chassis Control Sport), которая сможет автоматически подстраиваться под манеру вождения и дорожные условия, обеспечивая «драйверский» характер электромобиля.

Цена Cupra Born не озвучивается, но она наверняка будет немного выше, чем у родственного VW ID.3. В качестве одной из опций покупки будет ежемесячная подписка. Во время мероприятия представители бренда также отметили, что усиленно работают над созданием серийной версии концепта электрокроссовера Cupra Tavascan (ожидается, что она выйдет на рынок не ранее 2024 года).

По материалам Телеканал 24
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