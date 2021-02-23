Суд услышал «укрбудовцев»: Киевгорстрой сможет достроить спорный ЖК

Верховный Суд оставил в силе постановление Северного апелляционного хозсуда от 24 ноября прошлого года о признании действительным договора о строительстве комплекса “Чаривне мисто”, сообщила пресс-служба “Киевгорстроя”.
“Именно от этого решения зависело дальнейшее строительство жилого комплекса и всех принятых от компании “Укрбуд” объектов. Ведь именно за счет прибыли от продажи недвижимости в ЖК “Чаривне мисто” “Киевгорстрой” планировал покрыть дефицит минусовых в финансовом плане объектов”, – рассказали в строительной компании.
Как добавили в “Киевгорстрое”, решение Верховного Суда стало окончательным в процессе обжалования договора, что ставило под угрозу завершение работ на объекте.
Судебные тяжбы в этом деле начались в 2017-м. Это привело к тому, что “Киевгорстрой” вместе с принятием на баланс объектов “Укрбуда” получил проблемы, которые могли повлиять на строительство.
Напомним, 25 февраля Кассационный суд, входящий в состав Верховного Суда, рассматривал жалобу Офиса генпрокурора относительно признания действительным договора на строительство комплекса.
Одновременно под стенами суда собрались инвесторы с требованием не удовлетворять эту жалобу и оставить договор действительным.
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