Compal создала концептуальный ноутбук Airttach с тремя дисплеями

Тайваньский производитель электроники Compal продемонстрировал весьма необычный концептуальный ноутбук, получивший название Airttach. Особенность устройства — наличие трёх дисплеев.

В базовой конфигурации Airttach представляет собой тонкий и лёгкий портативный компьютер, оборудованный 13-дюймовым экраном. На нижней половинке корпуса расположены клавиатура и тачпад.

При необходимости слева и (или) справа от основного дисплея можно закрепить вспомогательные экраны, также имеющие размер 13 дюймов по диагонали. В результате, формируется большая рабочая область с соотношением сторон 48:9.



Фото: liliputing.com

Вспомогательные экраны можно использовать отдельно, устанавливая их на стол при помощи откидной подставки: возможно размещение в альбомной или портретной ориентации.



Фото: liliputing.com

Отмечается, что обмен данными между собственно ноутбуком и подключаемыми дисплеями осуществляется посредством беспроводной связи. Дополнительные панели оборудованы аккумулятором.

Увы, на данный момент Airttach — это лишь концептуальная разработка. Доберётся ли она до коммерческого рынка, не ясно.