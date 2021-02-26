Compal создала концептуальный ноутбук Airttach с тремя дисплеями

Тайваньский производитель электроники Compal продемонстрировал весьма необычный концептуальный ноутбук, получивший название Airttach. Особенность устройства — наличие трёх дисплеев.
В базовой конфигурации Airttach представляет собой тонкий и лёгкий портативный компьютер, оборудованный 13-дюймовым экраном. На нижней половинке корпуса расположены клавиатура и тачпад.
При необходимости слева и (или) справа от основного дисплея можно закрепить вспомогательные экраны, также имеющие размер 13 дюймов по диагонали. В результате, формируется большая рабочая область с соотношением сторон 48:9.
Фото: liliputing.com
Вспомогательные экраны можно использовать отдельно, устанавливая их на стол при помощи откидной подставки: возможно размещение в альбомной или портретной ориентации.
Фото: liliputing.com
Отмечается, что обмен данными между собственно ноутбуком и подключаемыми дисплеями осуществляется посредством беспроводной связи. Дополнительные панели оборудованы аккумулятором.
Увы, на данный момент Airttach — это лишь концептуальная разработка. Доберётся ли она до коммерческого рынка, не ясно.
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