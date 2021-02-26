0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 7 0

Compal создала концептуальный ноутбук Airttach с тремя дисплеями

Compal создала концептуальный ноутбук Airttach с тремя дисплеями

Тайваньский производитель электроники Compal продемонстрировал весьма необычный концептуальный ноутбук, получивший название Airttach. Особенность устройства — наличие трёх дисплеев.

В базовой конфигурации Airttach представляет собой тонкий и лёгкий портативный компьютер, оборудованный 13-дюймовым экраном. На нижней половинке корпуса расположены клавиатура и тачпад.

При необходимости слева и (или) справа от основного дисплея можно закрепить вспомогательные экраны, также имеющие размер 13 дюймов по диагонали. В результате, формируется большая рабочая область с соотношением сторон 48:9.


Фото: liliputing.com

Вспомогательные экраны можно использовать отдельно, устанавливая их на стол при помощи откидной подставки: возможно размещение в альбомной или портретной ориентации.


Фото: liliputing.com

Отмечается, что обмен данными между собственно ноутбуком и подключаемыми дисплеями осуществляется посредством беспроводной связи. Дополнительные панели оборудованы аккумулятором.

Увы, на данный момент Airttach — это лишь концептуальная разработка. Доберётся ли она до коммерческого рынка, не ясно.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.