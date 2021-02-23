По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (45,773 млн грн и 53,732 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (70 и 43), максимальный курс продажи доллара 28,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,91−27,92 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 113 активные заявки по доллару на сумму 99,505 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,9500 — 2 222

27,9500 — 7 777

27,9100 — 35 000

27,9000 — 10 000

27,9000 — 30 000

27,9000 — 50 000

27,9000 — 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,8900 — 30 000

27,8900 — 50 777

27,9000 — 10 000

27,9000 — 10 000

27,9000 — 10 000

27,9000 — 20 000

27,9090 — 10 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,9271 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,8878 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua