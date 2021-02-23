Защита должников от коллекторов: комитет поддержал законопроект

Налоговый комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать во втором чтении и в целом законопроект № 4241, которым, в частности, будет запрещено коллекторским компаниям прибегать к шантажу должников.
Об этом сообщил председатель Налогового комитета Даниил Гетманцев.
«Рекомендовали принять во втором чтении и в целом законопроект № 4241, который обеспечит цивилизованные правила игры для субъектов, работающих с просроченной задолженностью», — рассказал он.
Законопроект разрабатывался совместно с Национальным банком, который также будет вести Реестр коллекторских компаний и проверять компании и их владельцев.
Документом вносится запрет угрожать и шантажировать должников. Запрещается вводить в заблуждение о размере долга, последствиях неисполнения договора, звонить ночью и скрывать номер. Вместо этого должны сообщить все данные о коллекторской компании и ее представителе.
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