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Зеленский зарегистрировал пакет законопроектов о налоговой амнистии

Зеленский зарегистрировал пакет законопроектов о налоговой амнистии

Президент Владимир Зеленский 25 февраля зарегистрировал в Верховной Раде 4 законопроекта. Они касаются налоговой амнистии.

Президент хочет внести изменения в Налоговый, Бюджетный, Валютный, Уголовный и другие кодексы.

Какие законопроекты зарегистрировал Зеленский:

  • Законопроект № 5153 внесение изменений в Налоговый кодекс по стимулированию детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования лицами принадлежащих им активов и уплаты разового сбора в бюджет.

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  • Законопроект № 5154 внесение изменения в статью 29 Бюджетного кодекса в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс.
  • Законопроект № 5155 о внесении изменения в статью 16 закона «О валюте и валютных операциях».
  • Законопроект № 5156 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс.

Что такое налоговая амнистия:

  • это возможность людям платить налоги с доходов, с которых ранее такие налоги не платились, а сроки платежей уже истекли. В таком случае налогоплательщик заполняет так называемую нулевую декларацию.

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По материалам Телеканал 24
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