Как получить справку об отсутствии задолженности по уплате ЕСВ

Справка об отсутствии задолженности формируется при отсутствии у плательщика налогового долга и/или недоимки по уплате единого взноса.
Об этом сообщила пресс-служба Территориальных органов ГНС в Запорожской области.
Для получения справки необходимо подать заявление о предоставлении справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы по форме согласно приложению 2 к Порядку № 733.
Заявление подается плательщиком (по его выбору):
Вход в приватную часть (личного кабинета) Электронного кабинета производится после идентификации личности с использованием квалифицированной электронной подписи.
Создать и отправить заявление можно в меню «Заявления, запросы для получения информации» приватной части Электронного кабинета путем выбора соответствующей электронной формы документа.
Заявление должно содержать следующие данные:
Справка предоставляется по выбору плательщика в бумажной или электронной форме, о чем он отмечает в заявлении.
Справка или отказ в предоставлении Справки готовятся уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления.
Где получить документ:
Срок действия справки составляет 10 календарных дней с даты ее формирования.
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