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Как получить справку об отсутствии задолженности по уплате ЕСВ

Как получить справку об отсутствии задолженности по уплате ЕСВ

Справка об отсутствии задолженности формируется при отсутствии у плательщика налогового долга и/или недоимки по уплате единого взноса.

Об этом сообщила пресс-служба Территориальных органов ГНС в Запорожской области.

Для получения справки необходимо подать заявление о предоставлении справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы по форме согласно приложению 2 к Порядку № 733.

Заявление подается плательщиком (по его выбору):

  • в бумажной форме — в государственную налоговую инспекцию по основному месту учета такого плательщика или в соответствующий орган, уполномоченный принимать меры по погашению налогового долга,
  • в электронной форме — по адресу уполномоченного органа через приватную часть электронного кабинета, находящегося на официальном веб-портале ГНС по ссылке..

Вход в приватную часть (личного кабинета) Электронного кабинета производится после идентификации личности с использованием квалифицированной электронной подписи.

Создать и отправить заявление можно в меню «Заявления, запросы для получения информации» приватной части Электронного кабинета путем выбора соответствующей электронной формы документа.

Заявление должно содержать следующие данные:

  • обязательная ссылка на соответствующий нормативно-правовой акт, предусматривающий необходимость подтверждения отсутствия задолженности по платежам,
  • наименование субъекта (предприятия, учреждения, организации), куда справка будет подана.

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Справка предоставляется по выбору плательщика в бумажной или электронной форме, о чем он отмечает в заявлении.

Справка или отказ в предоставлении Справки готовятся уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем ​​получения заявления.

Где получить документ:

  • справку в бумажной форме плательщик получает непосредственно в органе, в который было подано заявление;
  • справку в электронной форме плательщик получает в приватной части электронного кабинета.

Срок действия справки составляет 10 календарных дней с даты ее формирования.

Справка Finance.ua:

  • Налоговая открыла данные о ФЛП с долгами по ЕСВ: в ведомстве обнародовали новый набор данных в форме открытых данных «Информация о плательщиках, имеющих долг (недоимку) по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».
  • Общий долг по ЕСВ компаний и предпринимателей составляет 21,6 млрд гривен, из них 12,5 млрд гривен должны 769 053 ФЛП.
По материалам Finance.UA
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