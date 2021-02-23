Мораторий на отчуждение имущества прекращает действие: как не потерять свое жилье

Мораторий на отчуждение имущества по просроченным валютным кредитам, в частности ипотечным, прекращает действие 21 апреля. Граждане, которые своевременно не погасят долг перед банком или не захотят договариваться о реструктуризации задолженности, могут потерять жилье, пишет Будпотал.
Но в конце 2019 года вступил в силу Кодекс Украины по процедурам банкротства, которым предусмотрен не только механизм реструктуризации валютных кредитов, но и процедура банкротства физического лица.
В каких случаях следует начинать процедуру банкротства физического лица.
Инициировать в суде возбуждение дела о банкротстве физического лица может лишь сам должник.
Должник вправе обратиться в суд, если:
Возможные последствия. Любое отчуждение имущества будет происходить по согласованию с арбитражным управляющим, который становится основной фигурой в деле о банкротстве. В то же время денежное вознаграждение последнему платит должник, поскольку предоставление таких услуг происходит исключительно на платной основе;
Как получить реструктуризацию кредитов, как правильно вести переговоры с банками.
Условия реструктуризации кредита определяются любым финансовым учреждением (банком) индивидуально под каждого заемщика при наличии объективных оснований невозможности выполнить условия кредитного договора.
Прежде всего необходимо обратиться с соответствующим заявлением в банк, в котором был взят кредит. В частности, в заявлении необходимо обосновать, какие именно обстоятельства обусловили необходимость реструктуризации кредита и какие факторы повлияли на негативное финансовое положение заемщика. В то же время стоит предоставить документы, подтверждающие временную неплатежеспособность.
При наличии подтверждения правдивыми документами (справка с места работы, справка из государственной службы занятости и т. п) того, что заемщик не в состоянии своевременно погашать кредит из-за непредвиденных обстоятельств, а также учитывая другие обстоятельства, банк может предоставить возможность погашать кредит на новых условиях.
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