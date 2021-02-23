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Мораторий на отчуждение имущества прекращает действие: как не потерять свое жилье

Мораторий на отчуждение имущества прекращает действие: как не потерять свое жилье

Мораторий на отчуждение имущества по просроченным валютным кредитам, в частности ипотечным, прекращает действие 21 апреля. Граждане, которые своевременно не погасят долг перед банком или не захотят договариваться о реструктуризации задолженности, могут потерять жилье, пишет Будпотал.

Но в конце 2019 года вступил в силу Кодекс Украины по процедурам банкротства, которым предусмотрен не только механизм реструктуризации валютных кредитов, но и процедура банкротства физического лица.

В каких случаях следует начинать процедуру банкротства физического лица.

Инициировать в суде возбуждение дела о банкротстве физического лица может лишь сам должник.

Должник вправе обратиться в суд, если:

  • размер просроченных обязательств должника перед кредитором (кредиторами) составляет не менее 30 размеров минимальной заработной платы – по состоянию на 01.01.2021 года это 180 тыс. грн;

Банкротство физлиц в Украине

  • должник прекратил погашение в размере более 50% месячных платежей в течение двух месяцев;
  • частным или государственным исполнителем вынесено постановление об отсутствии имущества физического лица, на которое может быть обращено взыскание;
  • другие обстоятельства, которые могут свидетельствовать о неплатежеспособности (стоит отметить, что из анализа судебной практики по делам о банкротстве усматривается, что перечень оснований не является исчерпывающим).

Возможные последствия. Любое отчуждение имущества будет происходить по согласованию с арбитражным управляющим, который становится основной фигурой в деле о банкротстве. В то же время денежное вознаграждение последнему платит должник, поскольку предоставление таких услуг происходит исключительно на платной основе;

  • введение моратория на удовлетворение требований кредиторов;
  • прекращение начисления штрафных санкций и процентов по просроченным обязательствам должника;
  • осуществление корпоративных прав должника происходит с учетом ограничений, установленных Кодексом Украины по процедурам банкротства;
  • срок исполнения всех денежных обязательств должника считается наступившим.

Как получить реструктуризацию кредитов, как правильно вести переговоры с банками.

Условия реструктуризации кредита определяются любым финансовым учреждением (банком) индивидуально под каждого заемщика при наличии объективных оснований невозможности выполнить условия кредитного договора.

Прежде всего необходимо обратиться с соответствующим заявлением в банк, в котором был взят кредит. В частности, в заявлении необходимо обосновать, какие именно обстоятельства обусловили необходимость реструктуризации кредита и какие факторы повлияли на негативное финансовое положение заемщика. В то же время стоит предоставить документы, подтверждающие временную неплатежеспособность.

При наличии подтверждения правдивыми документами (справка с места работы, справка из государственной службы занятости и т. п) того, что заемщик не в состоянии своевременно погашать кредит из-за непредвиденных обстоятельств, а также учитывая другие обстоятельства, банк может предоставить возможность погашать кредит на новых условиях.

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По материалам Finance.UA
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