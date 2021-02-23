Ляшко сделал заявление по поводу поездок украинцев в ЕС

В Украине хорошие показатели тестирования на коронавирус. Поэтому украинские регионы не попадают в «серую» зону карантина по индикатору ЕС. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, во всех областях тестирование за последние 7 дней превышает 300 на 100 тысяч населения.
«Сегодня в Украине нет ни одной области, которая по уровню тестирования попадала в „серую“ зону по индикатору ЕС», — сообщил он.
Отметим, по решению Еврокомиссии, в «серую» зону попадают, если информации о регионе недостаточно или если уровень тестирования ниже 300 тестов на 100 тысяч.
Также в ЕС ввели «темно-красную» зону, она будет касаться тех регионов, «где вирус на очень высоком уровне». Регион окажется в этой зоне, если в течение двух недель там будут сообщать о более 500 случаев инфицирования 100 000 человек.
Напомним, Черновицкая область может попасть в «красную» зону уже завтра. Минздрав назвал условие.
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