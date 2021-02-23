Украина занимает 54 место в Глобальном индексе продовольственной безопасности 2020 года

Украина занимает 54-е место в Глобальном индексе продовольственной безопасности 2020 года, разработанном The Economist Intelligence Unit при поддержке Cortevа Agriscience.
Подразделение исследований и анализа The Economist Intelligence Unit (EIU) при поддержке международной сельскохозяйственной компании Cortevа Agriscience обнародовало девятый Глобальный индекс продовольственной безопасности (Global Food Security Index, GFSI). GFSI 2020 рассматривает продовольственную безопасность в контексте доходов и экономического неравенства, гендерного неравенства и разнообразия состояния окружающей среды и природных ресурсов. Индекс обращает внимание на системные пробелы и на усиление их влияния на продовольственные системы из-за Covid-19. По результатам анализа, глобальная продовольственная безопасность снижается уже второй год подряд. Несмотря на это показатели Украины в рейтинге с прошлого года улучшились на 2,7 балла, и сейчас страна занимает 54-ю позицию.
«Индекс раскрывает серьезные вызовы, связанные с продовольственной безопасностью, и освещает возможности для укрепления глобальной продовольственной системы, и сельское хозяйство лежит в основе этого, – сказал Джеймс Коллинз, главный исполнительный директор Corteva Agriscience. – Corteva Agriscience поддерживает GFSI с целью начала дискуссий относительно понимания и определения путей улучшения глобальной продовольственной безопасности. Мы гордимся быть одним из ведущих голосов в этой организованной деятельности по построению более безопасного продовольственного мира».
В этом году индекс GFSI измеряет драйверы продовольственной безопасности через основные факторы доступности, наличия, качества и безопасности, а также состояния природных ресурсов и устойчивости в регионе. В соответствии с региональным отчетом EIU, Европа является вторым регионом по рейтингу, подтверждая мировое лидерство по доступности продуктов питания. За исключением Украины, все европейские страны имеют мощные государственные программы по обеспечению пищевой безопасности, которые оказались под серьезным нажимом из-за кризиса Covid-19.
Показатель наличия государственных программ для Украины является умеренным, однако отсутствие обязательств по продовольственной безопасности и доступу к еде является одним из самых слабых мест. В 2020 году пандемия также повлияла на общую поставку продуктов питания из-за нехватки сезонных рабочих-мигрантов. В Европейском Союзе поставки питания оказались под угрозой Covid-19 из-за поведения потребителей, которые панически скупали продукты первой необходимости. В Украине поставки питания оцениваются достаточно высоко. Также отмечается, что по сравнению с прошлым годом средние расходы на питание не очень изменились.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский зарегистрировал пакет законопроектов о налоговой амнистии8 ч. назад - 992 15
Комитет Рады поддержал увеличение акциза на табачные изделия на 200%4 ч. назад - 684 6
Куба начала массовое производство собственной COVID-вакциныВчера, 20:40 - 778 6
В Киеве треть безработных составляет молодежь до 35 лет - центр занятости12 ч. назад - 717 5
Объем ВВП Украины в этом году сравняется с показателем 2019 года – эксперт12 ч. назад - 301 3
Пенсионеры недополучат по 1200 гривен — СМИ10 ч. назад - 10166 2
Платежка за газ: украинцы переплатили за «температурные коэффициенты» трижды6 ч. назад - 1601 1
Новый порядок заполнения реквизита «Назначение платежа» для пользователей единого счета11 ч. назад - 1123
Зеленский зарегистрировал пакет законопроектов о налоговой амнистии8 ч. назад - 992 15
В Карибском море построят плавучий остров с квартирами от $20 тысяч19 ч. назад - 916
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-195 ч. назад - 133
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 1197
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1162 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1167 5
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 798 3