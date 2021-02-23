Украина занимает 54 место в Глобальном индексе продовольственной безопасности 2020 года

Украина занимает 54-е место в Глобальном индексе продовольственной безопасности 2020 года, разработанном The Economist Intelligence Unit при поддержке Cortevа Agriscience.

Подразделение исследований и анализа The Economist Intelligence Unit (EIU) при поддержке международной сельскохозяйственной компании Cortevа Agriscience обнародовало девятый Глобальный индекс продовольственной безопасности (Global Food Security Index, GFSI). GFSI 2020 рассматривает продовольственную безопасность в контексте доходов и экономического неравенства, гендерного неравенства и разнообразия состояния окружающей среды и природных ресурсов. Индекс обращает внимание на системные пробелы и на усиление их влияния на продовольственные системы из-за Covid-19. По результатам анализа, глобальная продовольственная безопасность снижается уже второй год подряд. Несмотря на это показатели Украины в рейтинге с прошлого года улучшились на 2,7 балла, и сейчас страна занимает 54-ю позицию.

«Индекс раскрывает серьезные вызовы, связанные с продовольственной безопасностью, и освещает возможности для укрепления глобальной продовольственной системы, и сельское хозяйство лежит в основе этого, – сказал Джеймс Коллинз, главный исполнительный директор Corteva Agriscience. – Corteva Agriscience поддерживает GFSI с целью начала дискуссий относительно понимания и определения путей улучшения глобальной продовольственной безопасности. Мы гордимся быть одним из ведущих голосов в этой организованной деятельности по построению более безопасного продовольственного мира».

В этом году индекс GFSI измеряет драйверы продовольственной безопасности через основные факторы доступности, наличия, качества и безопасности, а также состояния природных ресурсов и устойчивости в регионе. В соответствии с региональным отчетом EIU, Европа является вторым регионом по рейтингу, подтверждая мировое лидерство по доступности продуктов питания. За исключением Украины, все европейские страны имеют мощные государственные программы по обеспечению пищевой безопасности, которые оказались под серьезным нажимом из-за кризиса Covid-19.

Показатель наличия государственных программ для Украины является умеренным, однако отсутствие обязательств по продовольственной безопасности и доступу к еде является одним из самых слабых мест. В 2020 году пандемия также повлияла на общую поставку продуктов питания из-за нехватки сезонных рабочих-мигрантов. В Европейском Союзе поставки питания оказались под угрозой Covid-19 из-за поведения потребителей, которые панически скупали продукты первой необходимости. В Украине поставки питания оцениваются достаточно высоко. Также отмечается, что по сравнению с прошлым годом средние расходы на питание не очень изменились.