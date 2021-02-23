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Экс-функционера ФГВФЛ будут судить за растрату активов банка

Экс-функционера ФГВФЛ будут судить за растрату активов банка

Бывшего руководящего работника Фонда гарантирования вкладов физических лиц будут судить за растрату 19 млн грн активов банка ПАО «АКБ Капитал».

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

«Киевской городской прокуратурой в Шевченковский районный суд города Киева направлено обвинительное заключение в отношении бывшего уполномоченного Фонда гарантирования вкладов физических лиц по факту растраты активов банка ПАОАКБ Капитал“ путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах и служебного подлога (ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины)», — сообщают в службе.

Отмечается, что будучи в должности Уполномоченного лица Фонда по ликвидации банка и зная об имеющейся задолженности перед банком у заемщиков, бывший чиновник безосновательно подтверждал отсутствие долгов у некоторых из них.

Результатом таких действий стало снятие с определенных объектов залогового имущества обременения и запрета на отчуждение, что считается незаконными действиями и привело к фактической потере этих активов для банка.

Судебно-экономическая экспертиза подтвердила, что государство получило убытки на сумму более 19 млн гривен в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По материалам Судебно-юридическая газета
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