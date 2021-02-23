Украинский лоукостер SkyUp Airlines анонсировал запуск пяти маршрутов из Одессы.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании на странице в Facebook.

Анонсируем пять маршрутов SkyUp Airlines из города Odesa Airport/Международный аэропорт «Одесса» возле моря: 3 внутренних и 2 международных.

Одесса — Харьков от 605 грн

Харьков — Одесса от 605 грн

Первый рейс: 27.05.21

Расписание: вторник, четверг, пятница, воскресенье

Одесса — Львов от 605 грн

Львов — Одесса от 612 грн

Первый рейс: 28.05.21

Расписание: понедельник, среда, пятница

Одесса — Запорожье от 605 грн

Запорожье — Одесса от 609 грн

Первый рейс: 29.05.21

Расписание: среда, суббота

Одесса — Ереван от 2340 грн

Ереван — Одесса от 2508 грн

Первый рейс: 28.04.21

Расписание: среда, а с 29.05.21 еще и суббота

Одесса — Тбилиси от 1893 грн

Тбилиси — Одесса от 1967 грн

Первый рейс: 30.04.21

Расписание: понедельник, пятница.

Ранее сообщалось, SkyUp Airlines запускает авиарейсы из Киева и Львова в Италию. Первые рейсы запланированы на 21 мая.

Справка Finance.ua:

Во всех аэропортах Украины регистрация на рейсы SkyUp будет начинаться за 2,5 часа и заканчиваться за 45 минут до вылета. Посадка будет завершаться за 20 минут до вылета.

Авиакомпания с 20 января 2021 года увеличила максимальный вес одного места ручной клади с 7 до 9 кг.

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