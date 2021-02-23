Украинский лоукостер SkyUp Airlines анонсировал запуск пяти маршрутов из Одессы.
Об этом говорится в сообщении авиакомпании на странице в Facebook.
Анонсируем пять маршрутов SkyUp Airlines из города Odesa Airport/Международный аэропорт «Одесса» возле моря: 3 внутренних и 2 международных.
Одесса — Харьков от 605 грн
Харьков — Одесса от 605 грн
Первый рейс:
Расписание: вторник, четверг, пятница, воскресенье
Одесса — Львов от 605 грн
Львов — Одесса от 612 грн
Первый рейс:
Расписание: понедельник, среда, пятница
Одесса — Запорожье от 605 грн
Запорожье — Одесса от 609 грн
Первый рейс:
Расписание: среда, суббота
Одесса — Ереван от 2340 грн
Ереван — Одесса от 2508 грн
Первый рейс:
Расписание: среда, а с
Одесса — Тбилиси от 1893 грн
Тбилиси — Одесса от 1967 грн
Первый рейс:
Расписание: понедельник, пятница.
Ранее сообщалось, SkyUp Airlines запускает авиарейсы из Киева и Львова в Италию. Первые рейсы запланированы на 21 мая.
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