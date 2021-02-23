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Twitter анонсировал платную подписку на контент

Twitter анонсировал платную подписку на контент

Twitter анонсировал запуск новых функций. В частности, пользователи смогут взимать плату со своих подписчиков за доступ к дополнительному контенту, а также создавать группы и присоединяться к ним на основе определенных интересов.

Об этом сообщает издание TheVerge.

Функция Super Follows позволит пользователям Twitter взимать плату с подписчиков и предоставлять им доступ к дополнительному контенту. Как объяснили в компании, это могут быть бонусные твиты, доступ к сообществу, подписка на рассылку или значок поддержки.

Стоимость подписки составляет $4,99 в месяц. Пользователь сможет отменить ее в любой момент. В новой функции Twitter видит способ позволить создателям контента получать деньги напрямую от своих читателей.

Кроме платы за контент, Twitter представил функцию «Сообщества», которая будет работать как группы в Facebook. Люди смогут создавать группы по определенным интересам, что позволит видеть больше твитов, посвященных интересующим темам.

Когда именно компания начнет внедрение новых возможностей, пока неизвестно. Twitter представил функции во время презентации для аналитиков и инвесторов как стратегию развития платформы.

По материалам AIN.UA
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