АМКУ разоблачил сговор двух компаний на торгах Укрзализныци

Северное межобластное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) разоблачило сговор между ООО «Маркетинвестгруп» и ООО «НПП «Укрпромвнедрение» при закупках подшипников и стеклоткани, проведенных филиалами АО «Укрзализныця».

Об этом сообщил председатель Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

«Разоблачен сговор в ходе проведения Укрзализныцей закупок на общую сумму 2,5 млн грн», — написал Хмельницкий.

Отмечается, что админколлегия отделения признала действия ООО «Маркетинвестгруп» и ООО «НПП «Укрпромвнедрение» нарушением конкурентного законодательства в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов, проведенных «Панютинским вагоноремонтным заводом» и региональным филиалом «Южная железная дорога». В частности, в комитете установили, что указанные субъекты хозяйствования согласовали условия участия в процедурах закупок, в результате чего конкуренция между ними была устранена.

ООО «Маркетинвестгруп» и ООО «НПП «Укрпромвнедрение» оштрафованы на общую сумму 680 тыс. грн, обеим компаниям запрещено участвовать в публичных закупках в течение трех лет.