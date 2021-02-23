Минфин и НБУ работают над реструктуризацией долга ФГВФЛ

Совет по финансовой стабильности подтвердил необходимость имплементации плана реструктуризации долгов ФГВФЛ и возврата активов обанкротившихся банков.

Реструктуризация долгов Фонда гарантирования вкладов перед государством является необходимым условием для повышения гарантированной суммы возмещения вкладов и расширения сферы действия системы гарантирования вкладов.

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Это также одно из обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

СФС также рассмотрел вопрос работы ФГВФЛ по возврату активов неплатежеспособных банков и отметил целесообразность внедрения механизмов взыскания долга с владельцев неплатежеспособных банков. Для этого необходимо внести изменения в действующее законодательство.

Участие в заседании Совета по финансовой стабильности принимали председатель Нацбанка Кирилл Шевченко, министр финансов Сергей Марченко, директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут, экс-глава НКЦБФР Тимур Хромаев, первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

17 февраля Фонд гарантирования погасил еще 2 млрд грн задолженности перед Минфином.

24 февраля правительство создало межведомственную группу по вопросам возврата активов обанкротившихся банков. Рабочая группа создается по требованию МВФ и с целью уменьшения госрасходов на обанкротившиеся банки.

Фонд гарантирования прошлом году продал активов банков-банкротов на 4 млрд грн, хотя ожидал привлечь до 4,5 млрд грн от продажи активов на 266 млрд грн.

По данным ФГВФЛ, большинство активов уже распроданы. Сегодня на балансах банков осталось менее 100 млрд грн активов, из которых подавляющее большинство — это арестованные или обремененные активы.