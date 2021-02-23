0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 71 0

Минфин и НБУ работают над реструктуризацией долга ФГВФЛ

Минфин и НБУ работают над реструктуризацией долга ФГВФЛ

Совет по финансовой стабильности подтвердил необходимость имплементации плана реструктуризации долгов ФГВФЛ и возврата активов обанкротившихся банков.

Реструктуризация долгов Фонда гарантирования вкладов перед государством является необходимым условием для повышения гарантированной суммы возмещения вкладов и расширения сферы действия системы гарантирования вкладов.

Читайте также: Гарантирование вкладов планируют расширить на кредитные союзы и страхование жизни

Это также одно из обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

СФС также рассмотрел вопрос работы ФГВФЛ по возврату активов неплатежеспособных банков и отметил целесообразность внедрения механизмов взыскания долга с владельцев неплатежеспособных банков. Для этого необходимо внести изменения в действующее законодательство.

Участие в заседании Совета по финансовой стабильности принимали председатель Нацбанка Кирилл Шевченко, министр финансов Сергей Марченко, директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут, экс-глава НКЦБФР Тимур Хромаев, первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

17 февраля Фонд гарантирования погасил еще 2 млрд грн задолженности перед Минфином.

24 февраля правительство создало межведомственную группу по вопросам возврата активов обанкротившихся банков. Рабочая группа создается по требованию МВФ и с целью уменьшения госрасходов на обанкротившиеся банки.

Фонд гарантирования прошлом году продал активов банков-банкротов на 4 млрд грн, хотя ожидал привлечь до 4,5 млрд грн от продажи активов на 266 млрд грн.

По данным ФГВФЛ, большинство активов уже распроданы. Сегодня на балансах банков осталось менее 100 млрд грн активов, из которых подавляющее большинство — это арестованные или обремененные активы.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.