Суд не разрешил ПриватБанку забрать 247 заправок у Коломойского

Государственный ПриватБанк не смог оспорить запрет суда об изъятии 247 АЗС, которые связывают с группой «Приват» и Игорем Коломойским.

Об этом со ссылкой на решение суда пишет Finbalance.

Так, 23 февраля Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить заявление ПриватБанка об отмене мер обеспечения иска, согласно которым ему было запрещено изымать АЗС, переданные в лизинг в 2016 году 15 компаниям. Также суд запретил ограничивать 38 компаний-арендаторов в пользовании этими заправками.

Причиной такого решения стало «отсутствие оснований для отмены мер обеспечения иска».

«Отказать в удовлетворении заявления акционерного общества коммерческий банк „ПриватБанк“ об отмене мер обеспечения иска, принятых определением Хозяйственного суда города Киева от 01.02.21», — сказано в решении.

Напомним, ПриватБанк отсудил сеть АЗС у 38 компаний, которые связывают с Игорем Коломойским. 14 января Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу банка и снял запрет совершать действия по возврату и взысканию заправок, ранее переданных в лизинг.