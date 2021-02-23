Из Фонда борьбы с коронавирусом в прошлом году 40% израсходовали на ремонт дорог — Госказначейство

В 2020 году из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог использовано 25,7 млрд грн, что составляет 40% от общей суммы использованных средств.
Об этом рассказала председатель Государственной казначейской службы Украины Татьяны Слюз во время отчета о деятельности Казначейства в 2020 году.
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«Если посмотреть динамику распределения, проведенного согласно постановлениям Кабмина, то доля средств, выделенных Государственному агентству автомобильных дорог, составила 26,2 млрд грн. Кассовые расходы по „автодору“ проведены на 25,73 млрд грн», — отмечает глава ГКСУ.
Из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 в 2020 году использовано 63,7 млрд грн из предусмотренных 72 млрд грн.
По словам Слюз, 17,2 млрд грн, что составляет 23,9% от общего бюджета Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, были направлены Министерству здравоохранения. Еще 8,77 млрд грн получило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
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