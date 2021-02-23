Долг Пенсионного фонда перед Госказначейством за год вырос на 14 миллиардов

Задолженность Пенсионного фонда по займам на покрытие временных кассовых разрывов выросла на 14 млрд грн по сравнению с 1 января 2020 года и по состоянию на январь 2021 года достигла 62,1 млрд грн.

Об этом говорится в отчете об итогах деятельности Государственной казначейской службы Украины за 2020 год.

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Задолженность Пенсионного фонда Украины по займам на покрытие временных кассовых разрывов, образовавшаяся начиная с 2007 года, остается на сегодня одной из самых больших проблем для Единого казначейского счета.

«К сожалению, тенденция в 2020 году такая же, как в предыдущие годы. Выплата пенсий происходит не только за счет поступлений единого социального взноса, но и за счет займов, предоставляемых Пенсионному фонду с Единого казначейского счета. Задолженность Пенсионного фонда по сравнению с 1 января 2020 г. выросла на 14 миллиардов гривен и составляет 62,1 млрд грн», — сообщила руководитель ведомства Татьяна Слюз.

Отмечается, что в течение 2020 года у Пенсионного фонда Украины возникали временные кассовые разрывы, связанные с выплатой пенсий, на покрытие которых Казначейством было предоставлено займов в целом на 179,0 млрд грн. Пенсионный фонд погасил задолженность по займам на общую сумму 166,1 млрд грн, из которых 1,1 млрд грн — по займам, предоставленным в 2019 году, 165,0 млрд грн — по займам 2020 года.

Просроченная задолженность Пенсионного фонда по займам, предоставленным с ЕКС для покрытия временных кассовых разрывов в 2007—2014 годах, составляет 48,1 млрд грн, а общая ее сумма — 62,1 млрд грн.