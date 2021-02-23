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Долг Пенсионного фонда перед Госказначейством за год вырос на 14 миллиардов

Долг Пенсионного фонда перед Госказначейством за год вырос на 14 миллиардов

Задолженность Пенсионного фонда по займам на покрытие временных кассовых разрывов выросла на 14 млрд грн по сравнению с 1 января 2020 года и по состоянию на январь 2021 года достигла 62,1 млрд грн.

Об этом говорится в отчете об итогах деятельности Государственной казначейской службы Украины за 2020 год.

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Задолженность Пенсионного фонда Украины по займам на покрытие временных кассовых разрывов, образовавшаяся начиная с 2007 года, остается на сегодня одной из самых больших проблем для Единого казначейского счета.

«К сожалению, тенденция в 2020 году такая же, как в предыдущие годы. Выплата пенсий происходит не только за счет поступлений единого социального взноса, но и за счет займов, предоставляемых Пенсионному фонду с Единого казначейского счета. Задолженность Пенсионного фонда по сравнению с 1 января 2020 г. выросла на 14 миллиардов гривен и составляет 62,1 млрд грн», — сообщила руководитель ведомства Татьяна Слюз.

Отмечается, что в течение 2020 года у Пенсионного фонда Украины возникали временные кассовые разрывы, связанные с выплатой пенсий, на покрытие которых Казначейством было предоставлено займов в целом на 179,0 млрд грн. Пенсионный фонд погасил задолженность по займам на общую сумму 166,1 млрд грн, из которых 1,1 млрд грн — по займам, предоставленным в 2019 году, 165,0 млрд грн — по займам 2020 года.

Просроченная задолженность Пенсионного фонда по займам, предоставленным с ЕКС для покрытия временных кассовых разрывов в 2007—2014 годах, составляет 48,1 млрд грн, а общая ее сумма — 62,1 млрд грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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