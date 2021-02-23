Moderna ожидает более 18 миллиардов долларов от продажи вакцин в этом году

Компания Moderna, одна из первых представившая эффективную вакцину против коронавируса, ожидает 18,4 миллиарда долларов выручки от ее продажи в 2021 году.

Об этом сообщает Reuters.

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Ранее о своих ожиданиях на 2021 год также рассказала компания Pfizer Inc, которая ожидает от вакцин около 15 миллиардов долларов.

Как отмечается, вакцина от коронавируса является единственным прибыльным продуктом Moderna. В частности, поэтому в компании будут продолжать наращивать ее производство. В планах на 2021 год — более 700 миллионов доз, однако в планах объем в около миллиарда единиц за счет совершенствования процесса производства.

Акции производителя сейчас котируются по 150,7 доллара (+4%). В компании также ожидают, что расходы на производство и продажу составят около 20% выручки с продаж.