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Межбанк: пандемия все больше влияет на участников торгов

Межбанк: пандемия все больше влияет на участников торгов

В целом, четверг прошел на валютном рынке позитивно для гривны. Доллар при продаже подешевел на 4,5 копейки с 27,93/27,95 до 27,89/27,905 гривен, хотя торги прошли и достаточно вяло как для периода окончания месяца. Клиенты без особого труда закрывали свои сделки, а в середине дня покупатели даже выжидали “дна” по курсу и не спешили с проведением операций, так как предложение превышало спрос. Но затем именно за счет выжидавших минимальных котировок клиентов – возник определенный рост спроса, что спровоцировало незначительную коррекцию по курсу к концу сессии. НБУ на рынок не выходил. Фактор возмещения НДС сегодня также особо не отразился на поведении рынка, что говорит о том, что потенциальные покупатели имеют необходимую гривну на свои операции и закрывались даже без особых вливаний со стороны государства. Влияние пандемии и застоя в экономике Украины все больше отражается на поведении всех участников торгов даже в конце месяца. Многим из них просто не нужна валюта в этот период времени, так как особо активной хозяйственной деятельности они сейчас не ведут. Среди покупателей валюты по прежнему выделяются только импортеры энергоносителей и часть ритейлерских сетей товаров народного потребления, а продавцами остаются все те же металлурги и частично аграрии.

Ход торгов:
Сценарий сегодняшнего дня не особо отличался от предыдущих дней этой недели. В первые два часа клиенты только выходили на рынок и это привело к росту котировок со стартовых 27,93/27,95 до 27,945/27,96 гривен к 11 часам. Но уже к 12:00 предложение начало превышать спрос и котировки доллара упали до 27,93/27,945 к 12 часам и затем достаточно резко провалились до 27,88/27,895 к обеду. Часть покупателей откровенно выжидали, рассчитывая на дальнейшее понижение курса.

После обеда ситуация особо не поменялась, но часть покупателей и спекулянтов видимо решили, что “дно” достигнуто и почти одновременно вышли с покупкой доллара. Продавцы немедленно отреагировали ростом своих котировок и к 15 часам курс подрос до 27,89/27,905 гривен и с небольшими отклонениями этот уровень продержался уже до самого конца сессии.

Главные события 25 февраля на валютном рынке:

  • Доллар в четверг с утренних 27,93/27,95 подешевел до 27,89/27,905 гривен к концу сессии.
  • Нацбанк на рынок не выходил.
  • Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,9474 гривен, а официальный на 26 февраля 2021 года установлен на отметке 27,9301 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,89 / 27,90
евро – 34,13 / 34,15

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,225 / 1,2227

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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