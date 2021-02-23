Изобретены батареи со сроком службы 28 000 лет

Калифорнийский стартап NDB представил батарею, которая использует ядерные отходы, срок службы которой составляет более 28 000 лет.
Питание наноалмазной батареи происходит от радиоактивных изотопов, используемых в ядерных реакторах. Радиоактивное ядро батареи защищено несколькими слоями синтетических алмазов, одного из самых твердых материалов на планете.
Энергия поглощается алмазом за счет неупругого рассеивания, которое используется для выработки электричества. Наноалмазные батареи могут быть использованы для питания устройств и машин любого размера, от самолетов и ракет до смартфонов.
Нима Голшарифи, генеральный директор и соучредитель NDB, сказал: «Как члены общества, мы очень обеспокоены благополучием планеты и сосредоточены на том, чтобы сохранить нашу планету для будущих поколений. С батареей NDB мы достигли грандиозного, новаторского, запатентованного технологического прорыва — батарея, которая не выделяет вредных веществ, работает тысячи лет и предназначена для выделения энергии».
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