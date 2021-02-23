0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 207 0

Изобретены батареи со сроком службы 28 000 лет

Изобретены батареи со сроком службы 28 000 лет

Калифорнийский стартап NDB представил батарею, которая использует ядерные отходы, срок службы которой составляет более 28 000 лет.

Питание наноалмазной батареи происходит от радиоактивных изотопов, используемых в ядерных реакторах. Радиоактивное ядро ​​батареи защищено несколькими слоями синтетических алмазов, одного из самых твердых материалов на планете.

Энергия поглощается алмазом за счет неупругого рассеивания, которое используется для выработки электричества. Наноалмазные батареи могут быть использованы для питания устройств и машин любого размера, от самолетов и ракет до смартфонов.

Нима Голшарифи, генеральный директор и соучредитель NDB, сказал: «Как члены общества, мы очень обеспокоены благополучием планеты и сосредоточены на том, чтобы сохранить нашу планету для будущих поколений. С батареей NDB мы достигли грандиозного, новаторского, запатентованного технологического прорыва — батарея, которая не выделяет вредных веществ, работает тысячи лет и предназначена для выделения энергии».

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.