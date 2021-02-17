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Каких специалистов ищут работодатели Украины (инфографика)

Каких специалистов ищут работодатели Украины (инфографика)

С начала 2021 года количество вакансий, заявленных работодателями в Государственную службу занятости, составляло более 133 тыс. единиц.

Об этом сообщили в ведомстве.

Какие профессии были самыми популярными в январе-феврале 2021:

  • чаще всего работодатели искали квалифицированных рабочих с инструментом – швей, электромонтеров, электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, слесарей по ремонту колесных транспортных средств, монтеров путей, слесарей аварийно-восстановительных работ, пекарей и каменщиков;
  • также популярными на рынке труда являются вакансии для рабочих по обслуживанию, эксплуатации машин и оборудования – водителей (водителей троллейбуса и трамвая), трактористов, токарей, операторов заправочных станций, операторов (машинистов) котельной, машинистов экскаватора, водителей погрузчика, машинистов крана, дорожных рабочих;

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  • неизменным является спрос на профессионалов – учителей и воспитателей, провизоров, инспекторов и инженеров, экономистов, врачей, музыкальных руководителей и психологов.

В топ 5 запросов от работодателей принадлежат также предложения для работников сферы торговли и услуг – продавцов, поваров, охранников, парикмахеров, официантов, а также – для неквалифицированных работников. Речь идет о курьерах, подсобных рабочих, грузчиках, кухонных рабочих, уборщиках и дворниках.

Справка Finance.ua:

  • Если соискатель хочет произвести приятное впечатление во время знакомства с потенциальным работодателем на собеседовании, необходимо не только отвечать на вопросы, но и самому их задавать. В Государственной службе занятости рассказали, о чем лучше спросить работодателя.
  • На сайтах поиска работы размещают вакансии тысячи компаний: как понять, какая из них подойдет больше всего? Как не наткнуться на мошенника, который лишь воспользуется вашей работой? Ответ один: нужно проверять работодателя. Эксперты рассказали, где найти информацию о компании и чем она может быть вам полезна.

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По материалам Finance.UA
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