Каких специалистов ищут работодатели Украины (инфографика)

С начала 2021 года количество вакансий, заявленных работодателями в Государственную службу занятости, составляло более 133 тыс. единиц.

Об этом сообщили в ведомстве.

Какие профессии были самыми популярными в январе-феврале 2021:

чаще всего работодатели искали квалифицированных рабочих с инструментом – швей, электромонтеров, электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, слесарей по ремонту колесных транспортных средств, монтеров путей, слесарей аварийно-восстановительных работ, пекарей и каменщиков;

также популярными на рынке труда являются вакансии для рабочих по обслуживанию, эксплуатации машин и оборудования – водителей (водителей троллейбуса и трамвая), трактористов, токарей, операторов заправочных станций, операторов (машинистов) котельной, машинистов экскаватора, водителей погрузчика, машинистов крана, дорожных рабочих;

Читайте также: Может ли работодатель изменять условия оплаты труда во время карантина

неизменным является спрос на профессионалов – учителей и воспитателей, провизоров, инспекторов и инженеров, экономистов, врачей, музыкальных руководителей и психологов.

В топ 5 запросов от работодателей принадлежат также предложения для работников сферы торговли и услуг – продавцов, поваров, охранников, парикмахеров, официантов, а также – для неквалифицированных работников. Речь идет о курьерах, подсобных рабочих, грузчиках, кухонных рабочих, уборщиках и дворниках.

Справка Finance.ua:

Если соискатель хочет произвести приятное впечатление во время знакомства с потенциальным работодателем на собеседовании, необходимо не только отвечать на вопросы, но и самому их задавать. В Государственной службе занятости рассказали, о чем лучше спросить работодателя.

На сайтах поиска работы размещают вакансии тысячи компаний: как понять, какая из них подойдет больше всего? Как не наткнуться на мошенника, который лишь воспользуется вашей работой? Ответ один: нужно проверять работодателя. Эксперты рассказали, где найти информацию о компании и чем она может быть вам полезна.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.