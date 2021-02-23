В ВОЗ выступили против введения паспортов вакцинации

Всемирная организация здравоохранения считает, что паспорта вакцинации от COVID-19 не должны использоваться для международных поездок. Поскольку пока не известно, в какой степени вакцины защищают человечество от распространения коронавируса.

Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты ВОЗ отмечают, что нет доказательств того, что человек, получивший прививку, безопасен для окружающих, так как у ученых нет подтверждений, что вакцинация существенно сокращает передачу вируса. Таким образом, человек, получивший прививку от коронавируса, все равно может переносить вирус и передавать его тем, кто не успел вакцинироваться.

В организации добавили, что пассажиры с прививками не должны иметь возможности обходить существующие ограничения на поездки, направленные на сокращение вируса.

«Сейчас сертификаты иммунитета рекомендуются как необходимые для международных путешествий. Это потому что, во-первых, вакцины не доступны для всех, что может только ограничить, а не открыть возможности для путешествий. Во-вторых, у нас сейчас недостаточно данных, чтобы понять, поможет ли вакцинация прекратить передачу вируса», — заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Напомним, спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по глобальному реагированию на COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что сертификат вакцинации от коронавируса может стать важным для международных путешествий в будущем.

Ранее ВОЗ призвала страны не вводить так называемые «COVID-паспорта». Однако, если в дальнейшем ситуация с доступностью и безопасностью вакцин изменится, такие документы могут понадобиться, считают в организации.