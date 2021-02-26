Audi уменьшит запас хода в будущих электромобилях

Глава компании Audi сообщил, что новые электрокары, вопреки всем ожиданиям, не будут отличаться от актуальных моделей повышенным запасом хода, а совсем наоборот.
По его словам, переход на электрические силовые установки неизбежен, поскольку автопроизводитель собирается полностью перейти на электротягу в ближайшие 20 лет.
Логично предположить, что электрокары будут обеспечивать как можно больший запас хода только на одной зарядке, но глава компании сообщил, что это не так.
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Известно, что новые Audi с электрическими силовыми агрегатами станут менее «дальнобойными». Глава компании дал объяснение, почему так произойдет.
“Я не считаю, что оснащение электрокаров батареей повышенной емкости, с запасом хода на тысячи километров, будет трендом”, – сообщил он.
Развитие инфраструктуры для электромобилей в виде увеличения числа зарядных станций сделает это совершенно ненужным, считает Дюсманн.
В итоге, емкость батарей станет уменьшаться, при этом сделав электрокары менее тяжелыми и дорогими.
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