ПФУ назвал сумму выплаченных пенсий за месяц

Пенсионный фонд Украины 25 февраля 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день ведомство перечислило 1,5 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Всего за февраль на пенсии было направлено 40,2 млрд гривен. Сумма направленных на выплаты средств не изменилась по сравнению с январем 2021 года.
Читайте также: Сколько получают украинские пенсионеры
«Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составил 3 507,51 гривны.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нацкомиссия сравнила тарифы на воду в Европе, странах СНГ и УкраинеВчера, 14:00 - 2248 10
Зеленский надеется получить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca от Польши в мартеВчера, 12:45 - 487 8
Витренко сообщил, что будет с тарифами на газ для населения по завершении действия предельной ценыВчера, 12:03 - 19118 8
За оскорбление полицейского можно будет получить арест до 15 суток – законопроектВчера, 08:45 - 1018 8
Глава Минздрава напомнил о возможных побочных эффектах ковид-вакцинацииВчера, 16:45 - 688 6
Витренко сообщил, что будет с тарифами на газ для населения по завершении действия предельной ценыВчера, 12:03 - 19118 8
Безналичные платежи будут проходить по новым правиламВчера, 09:03 - 15303
К кому может прийти с проверкой Фонд социального страхованияВчера, 13:02 - 3468
Нацкомиссия сравнила тарифы на воду в Европе, странах СНГ и УкраинеВчера, 14:00 - 2248 10
IKEA в Украине ввела плату за самовывоз товаровВчера, 15:48 - 2070 3
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 1050
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1035 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1062 5
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 754 3
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)17.02.2021, 10:15 - 314