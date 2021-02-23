ПФУ назвал сумму выплаченных пенсий за месяц

Пенсионный фонд Украины 25 февраля 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день ведомство перечислило 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Всего за февраль на пенсии было направлено 40,2 млрд гривен. Сумма направленных на выплаты средств не изменилась по сравнению с январем 2021 года.

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«Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составил 3 507,51 гривны.

Справка Finance.ua:

С 1 марта пройдет ежегодная индексация пенсий. На этом этапе повышение пенсионных выплат составит около 11%.

Также с 1 марта начнут получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен украинцы в возрасте от 80 лет (если их пенсия не достигает размера средней зарплаты, которая учитывается для начисления пенсий). Это повышение почувствуют около 9 млн пенсионеров.