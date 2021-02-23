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ФГВФЛ не будет повышать отчисления банков для увеличения суммы госгарантий

ФГВФЛ не будет повышать отчисления банков для увеличения суммы госгарантий

Фонд гарантирования вкладов физических лиц не планирует повышать ставки отчислений банков-участников системы гарантирования. Об этом «Минфину» сообщила Светлана Рекрут, директор-распорядитель ФГВФЛ.

«Это наша принципиальная позиция. Повышение отчислений нивелирует позитив от шагов, предпринимаемых нами в совершенствовании системы гарантирования», — подчеркнула директор-распорядитель.

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По словам Рекрут, за счет банковских взносов в Фонд ежегодно поступает порядка 4 млрд грн.

Какие взносы платят банки. Банки-участники платят два вида взносов:

  • первоначальный сбор взимается в размере 1% от уставного капитала при вступлении банка в Фонд.
  • регулярные сборы начисляются ежеквартально. Базой начисления является среднеарифметическая сумма ежедневных остатков на счетах для учета средств населения и начисленных процентов.

В 2012 году с целью повышения привлекательности гривневых ресурсов для банков были введены дифференцированные ставки отчисления в Фонд регулярного сбора.

Для валютных вкладов ставка была установлена в размере 0,8% от базы начисления, тогда как для гривневых средств — только 0,5%.

Фонд также вправе вводить дифференцированный сбор в отношении банков с повышенным уровнем риска, а также применять дополнительные специальные сборы.

Отчисления в ФГВФЛ банки относят на затраты, что увеличивает стоимость привлекаемых ресурсов.

По материалам Минфин.com.ua
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