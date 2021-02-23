ФГВФЛ не будет повышать отчисления банков для увеличения суммы госгарантий

Фонд гарантирования вкладов физических лиц не планирует повышать ставки отчислений банков-участников системы гарантирования. Об этом «Минфину» сообщила Светлана Рекрут, директор-распорядитель ФГВФЛ.
«Это наша принципиальная позиция. Повышение отчислений нивелирует позитив от шагов, предпринимаемых нами в совершенствовании системы гарантирования», — подчеркнула директор-распорядитель.
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По словам Рекрут, за счет банковских взносов в Фонд ежегодно поступает порядка 4 млрд грн.
Какие взносы платят банки. Банки-участники платят два вида взносов:
В 2012 году с целью повышения привлекательности гривневых ресурсов для банков были введены дифференцированные ставки отчисления в Фонд регулярного сбора.
Для валютных вкладов ставка была установлена в размере 0,8% от базы начисления, тогда как для гривневых средств — только 0,5%.
Фонд также вправе вводить дифференцированный сбор в отношении банков с повышенным уровнем риска, а также применять дополнительные специальные сборы.
Отчисления в ФГВФЛ банки относят на затраты, что увеличивает стоимость привлекаемых ресурсов.
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