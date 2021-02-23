ФГВФЛ не будет повышать отчисления банков для увеличения суммы госгарантий

Фонд гарантирования вкладов физических лиц не планирует повышать ставки отчислений банков-участников системы гарантирования. Об этом «Минфину» сообщила Светлана Рекрут, директор-распорядитель ФГВФЛ.

«Это наша принципиальная позиция. Повышение отчислений нивелирует позитив от шагов, предпринимаемых нами в совершенствовании системы гарантирования», — подчеркнула директор-распорядитель.

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По словам Рекрут, за счет банковских взносов в Фонд ежегодно поступает порядка 4 млрд грн.

Какие взносы платят банки. Банки-участники платят два вида взносов:

первоначальный сбор взимается в размере 1% от уставного капитала при вступлении банка в Фонд.

регулярные сборы начисляются ежеквартально. Базой начисления является среднеарифметическая сумма ежедневных остатков на счетах для учета средств населения и начисленных процентов.

В 2012 году с целью повышения привлекательности гривневых ресурсов для банков были введены дифференцированные ставки отчисления в Фонд регулярного сбора.

Для валютных вкладов ставка была установлена в размере 0,8% от базы начисления, тогда как для гривневых средств — только 0,5%.

Фонд также вправе вводить дифференцированный сбор в отношении банков с повышенным уровнем риска, а также применять дополнительные специальные сборы.

Отчисления в ФГВФЛ банки относят на затраты, что увеличивает стоимость привлекаемых ресурсов.