Гарантированную сумму вкладов надо поднимать из-за инфляции - НБУ

Размер гарантированной суммы возмещения депозитов надо поднять в три раза с 200 тыс. грн до 600 тыс. грн из-за инфляции, роста средних размеров депозитов и доходов населения.

Такую позицию высказал Андрей Даниленко, главный эксперт Департамента финансовой стабильности НБУ, в ответ на инфозапрос Еспресо.TV.

“Повышение гарантированной суммы до 600 тысяч грн было поддержано Советом по финансовой стабильности. Такое повышение обусловлено инфляцией, ростом средних размеров депозитов и доходов населения с момента последнего повышения гарантированной суммы. Оно обосновано расчетами Фонда. Повышение должно быть постепенным, пропорциональным развитию финансовой системы и состоятельности фонда”, — отметил Даниленко.

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Он подчеркнул, что повышение гарантированной суммы вкладов станет возможным только после решения вопроса платежеспособности Фонда и накопления достаточного фонда для выплат.

“На сегодня даже не можем спрогнозировать время принятия законодательства. Но вероятно, что первый этап повышения может состояться в следующем году”, – заявили у регулятора.

Даниленко напомнил, что по международным принципам система гарантирования должна охватывать большинство вкладчиков (90-95% от общего количества). По его данным, эта рекомендация полностью выполняется в Украине. А по рекомендациям Международной ассоциации страховщиков депозитов (IADI), гарантии не должны полностью покрывать сумму крупных вкладов.

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“По мировой практике, гарантии покрывают преимущественно 20-50% от суммарной стоимости депозитов. Это позволяет минимизировать моральный риск, когда вкладчики несут деньги в высокорисковые банки с высокими процентами, полагаясь на гарантию”, — пояснил представитель Нацбанка.