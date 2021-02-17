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Кипрская компания Новинского приобрела акции двух харьковских энергопоставщиков

Кипрская компания Новинского приобрела акции двух харьковских энергопоставщиков

Кипрская компания Smart Holding Вадима Новинского закрыла сделку по приобретению 29,795% акций «Харьковоблэнерго» и «Харьковэнергосбыт» у Inter Growth Investments Limited (Кипр).

Об этом сообщает пресс-служба Smart Holding.

Договоры купли-продажи акций обеих компаний были подписаны 21 декабря 2020 года, а сделки закрыты после их одобрения Антимонопольным комитетом.

Ранее 29,8% акций «Харьковоблэнерго» владела Garensia Enterprises, связанная с группой «Энергетический стандарт» Константина Григоришина. По данным системы Youcontrol, накануне сделки этим пакетом акций владел россиянин Владимир Лукьяненко.

28 января АМКУ предоставил разрешение Smart Holding на приобретение более 25% в АО «Харьковоблэнерго» и АО «Харьковэнергосбыт».

По материалам depo.ua
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