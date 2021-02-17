Глава Минздрава напомнил о возможных побочных эффектах ковид-вакцинации

Побочные эффекты от вакцинации против COVID-19 похожи на побочные эффекты от вакцинации против гриппа: покраснение места введения вакцины, повышение температуры.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в интервью телеканалу Украина.

Читайте также: В Минздраве сообщили, сколько прививок сделали в первый день вакцинации от коронавируса

«Они (побочные эффекты. — Ред.) могут быть разные, например, покраснение места, где непосредственно вводилась вакцина, или у человека может повыситься температура. Более того, мы все привыкли к таким побочным эффектам, когда делаем прививку от гриппа», — сказал Степанов.

По его словам, наименьшее количество побочных эффектов наблюдается у инактивированных вакцин (когда возбудитель болезни культивируется в лабораторных условиях, а затем убивается с помощью термической обработки или химических веществ). Такой вакциной, по словам Степанова, является вакцина производства Sinovak.

В целом, как отметил министр, конечный механизм действия любой вакцины — сформировать у человека иммунитет к болезни.

«Он одинаков (механизм. — Ред.). Просто отличается способ изготовления этих вакцин, технология изготовления», — сказал Степанов.

Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины против COVID-19 Covishield, которая разработана Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, которая была закуплена за средства госбюджета.

Всего за государственный счет Украина должна закупить 12 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca и NovaVax.

Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что достигнута договоренность с Serum Institute о поставках в Украину дополнительных 5 млн доз вакцины от коронавирусной болезни NovaVax.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫