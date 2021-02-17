Глава Минздрава напомнил о возможных побочных эффектах ковид-вакцинации

Побочные эффекты от вакцинации против COVID-19 похожи на побочные эффекты от вакцинации против гриппа: покраснение места введения вакцины, повышение температуры.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в интервью телеканалу Украина.
Читайте также: В Минздраве сообщили, сколько прививок сделали в первый день вакцинации от коронавируса
«Они (побочные эффекты. — Ред.) могут быть разные, например, покраснение места, где непосредственно вводилась вакцина, или у человека может повыситься температура. Более того, мы все привыкли к таким побочным эффектам, когда делаем прививку от гриппа», — сказал Степанов.
По его словам, наименьшее количество побочных эффектов наблюдается у инактивированных вакцин (когда возбудитель болезни культивируется в лабораторных условиях, а затем убивается с помощью термической обработки или химических веществ). Такой вакциной, по словам Степанова, является вакцина производства Sinovak.
В целом, как отметил министр, конечный механизм действия любой вакцины — сформировать у человека иммунитет к болезни.
«Он одинаков (механизм. — Ред.). Просто отличается способ изготовления этих вакцин, технология изготовления», — сказал Степанов.
Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины против COVID-19 Covishield, которая разработана Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, которая была закуплена за средства госбюджета.
Всего за государственный счет Украина должна закупить 12 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca и NovaVax.
Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что достигнута договоренность с Serum Institute о поставках в Украину дополнительных 5 млн доз вакцины от коронавирусной болезни NovaVax.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За пять лет «Большая стройка» увеличит ВВП Украины на 2,2% — КШЭВчера, 14:32 - 728 11
Сегодня в Украине начинается процесс вакцинации против COVID-19 — СтепановВчера, 10:45 - 702 10
5 тысяч иностранных IT-специалистов смогут трудоустроиться в Украине — Кабмин6 ч. назад - 653 6
Зеленский надеется получить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca от Польши в марте4 ч. назад - 257 5
За оскорбление полицейского можно будет получить арест до 15 суток – законопроект8 ч. назад - 691 5
Налоговая открыла данные о ФЛП с долгами по ЕСВВчера, 16:35 - 10454
В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новомуВчера, 16:03 - 8889 2
Безналичные платежи будут проходить по новым правилам8 ч. назад - 6210
Рынок земли в Украине: эксперты рассказали, сколько будет стоить гектарВчера, 21:03 - 1216
Kia представила новый автомобиль (фото)Вчера, 23:03 - 909
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью светаПозавчера, 12:57 - 904
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 942 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 972 5
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 727 3
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)17.02.2021, 10:15 - 303