Compal показала концептуальные ноутбуки с двумя дисплеями и клавиатурой (фото)

Компания Compal Electronics, крупный тайваньский производитель электроники, продемонстрировала весьма необычные портативные компьютеры, получившие названия Envision Duo и Envison Pro.
Речь идёт о ноутбуках с трансформируемой конструкцией. Так, модель Envision Duo оборудована двумя сенсорными дисплеями с диагональю 15,6 дюйма. Один из них находится на привычном месте, а второй занимает нижнюю часть корпуса.
При необходимости верхний экран можно поднять до уровня глаз: в этом случае нижний дисплей также приподнимается, одновременно сдвигаясь назад. В результате, открывается доступ к клавиатуре и тачпаду.
Такое исполнение позволит реализовывать самые разные сценарии использования. Устройство должно заинтересовать прежде всего дизайнеров и создателей контента.
Фото: liliputing.com
Компьютер Envison Pro также снабжён двумя экранами, но нижний дисплей примерно вдвое меньше верхнего. Благодаря этому клавиатура доступна в любом режиме работы.
Фото: liliputing.com
У Envison Pro верхний экран также можно поднять до уровня глаз: в таком состоянии нижняя сенсорная панель располагается под углом, предоставляя дополнительные возможности управления. Клавиатуру можно отсоединить и использовать отдельно.
Увы, пока Envision Duo и Envison Pro — это лишь концепты. Планы по их выводу на рынок отсутствуют.
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