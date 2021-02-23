Автоматические субтитры в Zoom станут доступны всем пользователям сервиса осенью

Стало известно о том, что разработчики сервиса видеоконференций Zoom планируют сделать функцию автоматических субтитров доступной всем пользователям осенью этого года. Пользователи, которые нуждаются в автоматических субтитрах для взаимодействия с сервисом, могут подать заявку на получения доступа к упомянутой функции уже сейчас.

В настоящее время автоматические субтитры в Zoom, работающие на основе искусственного интеллекта, доступны только платным пользователям, т.е. тем, кто оплачивает премиальный доступ. Напомним, платная подписка на Zoom стоит не менее $150 в год.

Разработчики стремятся сделать комфортнее процесс взаимодействия с сервисом для бесплатных пользователей, которые нуждаются в автоматических субтитрах в режиме реального времени, таких как слабослышащие люди. Такие пользователи уже сейчас могут оформить заявку на получение доступа к функции до момента, когда она станет общедоступной.

«Данная форма предназначена для пользователей, которым требуется функция Live Transcription для участия в собраниях в Zoom. Если вы не нуждаетесь в автоматических субтитрах, мы рекомендуем вам подождать до осени 2021 года, когда эта функция станет доступна всем пользователям Zoom», — говорится в сообщении разработчиков, которое сопровождает форму заявки на предоставление доступа к субтитрам.

Что касается самой функции автоматических субтитров, то в настоящее время она поддерживает только английский язык. Как и в случае с любым другим инструментом транскрипции, пользователи должны чётко проговаривать слова, чтобы субтитры транслировались без ошибок. Активировать функцию в меню настроек может организатор собрания.