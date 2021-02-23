Увольнение во время отпуска: что делать работнику и работодателю

Законодательством запрещено увольнять работника во время его отпуска или временной нетрудоспособности, если трудовой договор расторгается только по инициативе работодателя.
Об этом сообщили в Управлении Гоструда в Кировоградской области.
Если же инициатором расторжения трудового договора является работник, то ему нужно для этого только письменно предупредить работодателя за две недели. Других требований не установлено. Это означает, что работник может предупредить о своем последующем увольнении и во время отпуска, болезни, предоставив письменное заявление.
На основании заявления работника работодателем издается приказ о его увольнении, в день увольнения с работником проводят окончательный расчет и выдают ему трудовую книжку.
Какой датой увольнять работника? В общем случае после получения от работника, находящегося в отпуске, заявления об увольнении по собственному желанию без уважительной причины работодатель обязан его уволить через две недели. В случае, когда в заявлении работник указывает о невозможности продолжать работу (переезд на новое место жительства, перевод мужа или жены на работу в другую местность, невозможность проживания в данной местности, подтвержденная медицинским заключением, и другие уважительные причины), работодатель должен расторгнуть трудовой договор с работником в срок, о котором он просит.
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Если работник подает заявление об увольнении с таким расчетом, чтобы последний день двухнедельного предупреждения работодателя о последующем увольнении пришелся на последний день отпуска, то такой день будет одновременно и днем увольнения.
В день увольнения с работником должен быть произведен полный расчет, в частности, выплачена компенсация за все неиспользованные дни отпуска. Если работник прекратил отпуск досрочно, чтобы уволиться, то дни отпуска, которые приходились на календарные дни после увольнения, уже не будут считаться днями отпуска, поэтому следует провести исправление (сторнирование) начисленных за эти дни сумм отпускных.
Возможны следующие ситуации на день увольнения:
Во всех этих случаях продолжительность отпуска и отработанного периода рабочего года считается до дня увольнения.
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