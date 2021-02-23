Aston Martin запланировал удвоить производство в этом году

Британская автомобильная компания Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc рассчитывает удвоить производство в этом году.

Как сообщает Bloomberg, концерн планирует выпустить 6000 автомобилей в 2021 году по сравнению с 3394 автомобилями, собранными в 2020 году.

В прошлом году автоконцерн подвергся масштабной серьезной реструктуризации после того, как его спас канадский миллиардер Лоуренс Стролла. Учитывая то, что Aston Martin не смог получить прибыль с момента своего IPO в 2018 году, Стролла поставил себе цель помочь компании получить прибыль в размере 500 млн фунтов с выручкой в 2 млрд фунтов стерлингов до 2025 года.

За 2020 год Aston Martin зарегистрировала убыток в размере 70,1 млн фунтов до вычета процентов и налогов за 2020 год. Выручка за последние три месяца года увеличилась на 3,4% до 341,8 млн фунтов.

Гендиректор Aston Martin Тобиас Моерс рассказал о планах компании расширить портфель кроссоверов в течение следующих двух лет. Также автопроизводитель планирует обновить весь свой портфель автомобилей и представить электрические и плагин-гибриды, добавил он. Компания планирует представить электрические варианты для всех своих моделей 2024 года. Aston Martin не планирует инвестировать в производство аккумуляторов, что, по словам Моерса, является «слишком большими» капитальными затратами для группы.