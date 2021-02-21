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Китайский конкурент Uber нацелился на рынок Западной Европы

Китайский конкурент Uber нацелился на рынок Западной Европы

Китайский гигант Didi Chuxing Technology запланировал дебютировать в Западной Европе.

Как сообщает Bloomberg, компания ищет новые рынки в преддверии долгожданного первичного публичного размещения акций.

Пекинская Didi рассматривает возможность развертывания сервисов такси в Великобритании, Франции и Германии в первом полугодии этого года. По словам источников агентства, компания уже сформировала команду, ориентированную на европейский рынок, и нанимает сотрудников на местном уровне.

Didi Chuxing в настоящее время работает в 13 странах за пределами КНР, в основном в Латинской Америке. В августе компания начала предлагать услуги по аренде автомобилей в РФ, что ознаменовало собой первое прямое проникновение в Европу. Кроме того, китайский гигант уже является инвестором компании Bolt Technology, главного конкурента Uber на континенте.

В рамках развертывания Didi также рассматривает дополнительные предложения, включая доставку еды и услуги по доставке, в зависимости от спроса на местном рынке. Планы нацелены на повышение стоимости фирмы, которая уже является одним из крупнейших стартапов в мире, в преддверии возможного IPO, добавили источники.

По материалам Mind
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