Китайский конкурент Uber нацелился на рынок Западной Европы

Китайский гигант Didi Chuxing Technology запланировал дебютировать в Западной Европе.

Как сообщает Bloomberg, компания ищет новые рынки в преддверии долгожданного первичного публичного размещения акций.

Пекинская Didi рассматривает возможность развертывания сервисов такси в Великобритании, Франции и Германии в первом полугодии этого года. По словам источников агентства, компания уже сформировала команду, ориентированную на европейский рынок, и нанимает сотрудников на местном уровне.

Didi Chuxing в настоящее время работает в 13 странах за пределами КНР, в основном в Латинской Америке. В августе компания начала предлагать услуги по аренде автомобилей в РФ, что ознаменовало собой первое прямое проникновение в Европу. Кроме того, китайский гигант уже является инвестором компании Bolt Technology, главного конкурента Uber на континенте.

В рамках развертывания Didi также рассматривает дополнительные предложения, включая доставку еды и услуги по доставке, в зависимости от спроса на местном рынке. Планы нацелены на повышение стоимости фирмы, которая уже является одним из крупнейших стартапов в мире, в преддверии возможного IPO, добавили источники.