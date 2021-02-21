HP приобрела за $425 миллионов бренд аксессуаров для гейминга HyperX

Технологическая компания Hewlett-Packard объявила о покупке бренда аксессуаров для гейминга HyperX у текущего владельца – корпорации Kingston – за 425 млн долл.

Об этом сообщает The Verge.

В пресс-релизе HP отметила, что “Kingston сохранит право на производство продуктов DRAM, flash и SSD для геймеров и любителей”. Эти три вида продукции обеспечивают временное или постоянное сохранение данных на устройстве, то есть служат хранилищем на компьютерах и ноутбуках.

В течение последних нескольких лет HP предпринимает попытки войти в игровое пространство под торговой маркой Omen, однако она не получила популярности по сравнению с конкурентами, такими как Corsair, Logitech и Razer.

HP сообщила изданию, что дополнительное приложение Ngenuity, которое используется для некоторых аксессуаров HyperX, будет существовать и в дальнейшем и не будет встроено в программное обеспечение Omen Control Center.

HyperX – один из самых известных брендов на рынке гейминга, включая игровые аксессуары, в частности линейку гарнитур Cloud. Кроме этого, портфолио HyperX насчитывает множество игровых аксессуаров – от клавиатур до микрофонов.