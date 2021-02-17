В Украине зарегистрировал самолеты новый лоукост

Новый украинский лоукост Bees Airline на днях зарегистрировал в Украине два первых самолета.
«Это Boeing 737−800 с бортовыми номерами украинского регистра UR-UBA и UR-UBB. Госавиаслужба выдала на них регистрационные удостоверения 22 и 23 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.
Оба авиалайнера выпущены в 2010 году и пока находятся в Польше. Ранее их под номерами UR-PSC и UR-PSD девять лет эксплуатировала МАУ.
Сейчас Bees Airline еще не имеет сертификата эксплуатанта, который позволяет авиакомпании начать выполнять рейсы с пассажирами. Для получения этого документа необходимо пополнить флот двумя самолетами, что авиакомпания уже сделала.
В настоящее время известно, что в марте Bees Airline начнет полетную программу из Киева на египетский курорт Марса-Алам, а в апреле полетит в Кению для туроператора TPG.
Авиакомпания намерена работать по концепции лоукост на регулярных и чартерных рейсах. Базовым аэропортом для нее станет «Киев» (Жуляны).
Сейчас похожую концепцию на украинском рынке применяет авиакомпания SkyUp. Ее до июля 2020 года возглавлял Евгений Хайнацкий, который сейчас является представителем акционеров Bees Airline.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За пять лет «Большая стройка» увеличит ВВП Украины на 2,2% — КШЭВчера, 14:32 - 678 10
Сегодня в Украине начинается процесс вакцинации против COVID-19 — СтепановВчера, 10:45 - 659 8
5 тысяч иностранных IT-специалистов смогут трудоустроиться в Украине — Кабмин4 ч. назад - 552 6
Зеленский надеется получить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca от Польши в марте2 ч. назад - 198 5
За оскорбление полицейского можно будет получить арест до 15 суток – законопроект6 ч. назад - 618 5
Налоговая открыла данные о ФЛП с долгами по ЕСВВчера, 16:35 - 10099
В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новомуВчера, 16:03 - 8479 1
Безналичные платежи будут проходить по новым правилам6 ч. назад - 4951
Рынок земли в Украине: эксперты рассказали, сколько будет стоить гектарВчера, 21:03 - 1193
Из-за пандемии «Чешские авиалинии» заявили об увольнении всех сотрудниковВчера, 19:24 - 869 4
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью светаПозавчера, 12:57 - 876
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 927 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 960 5
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 724 3
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)17.02.2021, 10:15 - 302