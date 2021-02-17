0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

В Украине зарегистрировал самолеты новый лоукост

В Украине зарегистрировал самолеты новый лоукост

Новый украинский лоукост Bees Airline на днях зарегистрировал в Украине два первых самолета.

«Это Boeing 737−800 с бортовыми номерами украинского регистра UR-UBA и UR-UBB. Госавиаслужба выдала на них регистрационные удостоверения 22 и 23 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.

Оба авиалайнера выпущены в 2010 году и пока находятся в Польше. Ранее их под номерами UR-PSC и UR-PSD девять лет эксплуатировала МАУ.

Сейчас Bees Airline еще не имеет сертификата эксплуатанта, который позволяет авиакомпании начать выполнять рейсы с пассажирами. Для получения этого документа необходимо пополнить флот двумя самолетами, что авиакомпания уже сделала.

В настоящее время известно, что в марте Bees Airline начнет полетную программу из Киева на египетский курорт Марса-Алам, а в апреле полетит в Кению для туроператора TPG.

Авиакомпания намерена работать по концепции лоукост на регулярных и чартерных рейсах. Базовым аэропортом для нее станет «Киев» (Жуляны).

Сейчас похожую концепцию на украинском рынке применяет авиакомпания SkyUp. Ее до июля 2020 года возглавлял Евгений Хайнацкий, который сейчас является представителем акционеров Bees Airline.

По материалам Avianews.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.