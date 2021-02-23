Полиция Нью-Йорка тестирует робопса с искусственным интеллектом (видео)

Полиция Нью-Йорка начала тестировать собаку-робота с искусственным интеллектом во время расследований.

Об этом сообщает New York Post.

Сам робот, который похож на пса, весит всего 32,8 кг. Он также оснащен фонарями и камерами, которые в реальном времени показывают обстановку на месте.

Также робот может бежать 5,6 км в час и самостоятельно подниматься по лестнице.

Отмечается, что американские правоохранители уже задействовали робособаку во время расследования для обследования здания.