Внутренний рынок не покроет потребность в валюте для выплат долгов — аналитик

Внутренний рынок заимствований не сможет покрыть потребности Украины в валюте для выплат по внешнему долгу.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.
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«И именно для пополнения валютных счетов и обеспечения своевременных выплат необходимо получить официальное финансирование (МВФ, ЕС, Всемирный банк) и коммерческое финансирование (еврооблигации и прочие займы, как-то займы Cargill F.S.I.)», — разъяснил аналитик.
Котович считает, что соглашение с МВФ для инвесторов является своеобразным и достаточно важным индикатором, чтобы получить оптимальные цены при выпуске еврооблигаций. Пока, по словам аналитика, отсутствие соглашения на уровне персонала по пересмотру программы не имело значительного влияния на стоимость займов для Украины.
В то же время доходности по еврооблигациям достаточно существенно выросли из-за повышения ставок по казначейским обязательствам США, говорит Котович. Поэтому новый выпуск евробондов сейчас уже будет более дорогим для бюджета, чем довыпуск еврооблигаций в декабре 2020 года.
«Нужно искать окно возможностей и проводить выпуск на текущих условиях. Ведь не факт, что после пересмотра программы с МВФ рыночные условия будут лучше для Украины, чем сейчас», — отметил он.
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