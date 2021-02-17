Количество пользователей приложения "Дія 2.0" приблизилось к 4 млн

Количество пользователей украинского электронного сервиса государственных услуг приложения «Дія 2.0» приблизилось к 4 млн.
Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram-канале.
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По его данным, в течение февраля ежедневно добавляли приложение «Дія 2.0» по 10−20 тыс. пользователей. Статистика распределения по платформам выглядит так: 66,4% пользователи Android, 31,1% пользователи IOS 2,5% пользователи HUAWEI.
В среднем в день приложением пользуются 220 тыс. человек, которые распространяют копии документов и предъявляют QR-код. Чаще всего цифровые копии документов для передачи и подтверждения используются в следующих сферах.
1. Финансовый сектор. Тройка лидеров: Nova Pay, Monobank, А-банк.
2. Логистическая сфера. Тройка лидеров: «Новая Почта», Укрпочта, SAT.
3. Кредитный сектор. Тройка лидеров: Miloan, Tengo, MoneyVeo.
4. Другие сферы. Публичный сектор: ЦПАУ, ритейл, телеком
Команда Минцифры работает над услугой «Статический QR». Функция позволит бизнесу генерировать QR-код и получать от пользователей «Дії» цифровые копии документов без интеграции через API.
«Уверен, что принцип people to people ускорит развитие технологии в геометрической прогрессии», — заявил Федоров.
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