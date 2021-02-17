0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 69 0

Капитальные инвестиции в Украине упали на 40%

Капитальные инвестиции в Украине упали на 40%

Капитальные инвестиции в Украине в 2020 году сократились на 38,2%, тогда как в 2018—2019 годах они выросли соответственно на 16,4% и 15,5%.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

В четвертом квартале 2020 года снижение капинвестиций составило 42,9% по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года, в третьем — 36,2%, во втором — 34,4%, в первом квартале — 35,5%.

При этом в 2019 году тенденция была обратной — наблюдался рост капинвестиций в течение года: 17,8% – в первом квартале, 7,5% – во втором, 12,7% – в третьем и 21,2% – в четвертом квартале.

Общая сумма освоенных капитальных инвестиций за 2020 год составила 419,84 млрд грн.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.