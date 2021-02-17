Капитальные инвестиции в Украине упали на 40%

Капитальные инвестиции в Украине в 2020 году сократились на 38,2%, тогда как в 2018—2019 годах они выросли соответственно на 16,4% и 15,5%.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
В четвертом квартале 2020 года снижение капинвестиций составило 42,9% по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года, в третьем — 36,2%, во втором — 34,4%, в первом квартале — 35,5%.
При этом в 2019 году тенденция была обратной — наблюдался рост капинвестиций в течение года: 17,8% – в первом квартале, 7,5% – во втором, 12,7% – в третьем и 21,2% – в четвертом квартале.
Общая сумма освоенных капитальных инвестиций за 2020 год составила 419,84 млрд грн.
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