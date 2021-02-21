Госинспекция в прошлом году выявила почти 7 тысяч нарушений на объектах электроэнергетики

Государственная инспекция энергетического надзора выявила на объектах электроэнергетики 6 821 нарушение, проверяя готовность топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов.

Об этом говорилось в публичном отчете и. о. главы Госэнергонадзора Романа Боднара об итогах работы ведомства за 2020 год, который был представлен 24 февраля.

«Был осуществлен мониторинг объектов электроэнергетики 279 операторов систем распределения и производителей электрической энергии по готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов. Выявлено 6 821 нарушение и предоставлено 214 рекомендательных писем по их устранению», — отметил Боднар.

В то же время, как подчеркнул глава Госинспекции, с начала 2020 года Госэнергонадзор не имел полноценной возможности осуществлять плановые проверки. Кроме запрета на проведение проверок в соответствии с законом от 17 марта 2020 года, инспекция не имела утвержденных критериев оценки рисков согласно требованиям Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Такие критерии, которые были необходимой составляющей для исполнения полномочий, ведомство получило лишь в конце июля 2020 года. В частности, постановлением Кабинета Министров № 640 были утверждены критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в отраслях электроэнергетики и теплоснабжения и определена периодичность плановых мероприятий государственного надзора (контроля).

Кроме того, только 17 сентября приказом Министерства энергетики была утверждена форма акта, составляемого по результатам проведения проверок предприятий электроэнергетики и теплоснабжения.

Ранее Госэнергонадзор сообщал, что в нынешнем осенне-зимний период только с 1 января по 9 февраля 2021 года на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний из-за технологических нарушений произошло 92 аварийных остановки энергоблоков.

Напомним, председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, выступая на Всеукраинском форуме «Украина 30. Платежка», заявил, что нынешней зимой наблюдалась аномальная аварийность на ТЭС. Во время холодов в январе-феврале 2021 года на 12 энергоблоков компании ДТЭК были выведены в аварийный незапланированный ремонт, несмотря на наличие официального подтверждения их готовности к отопительному сезону.