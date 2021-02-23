Что делать, если вы стали жертвой уголовного правонарушения

Что делать в ситуации, когда вы уже стали жертвой уголовного преступления. Об этом пишет Минюст.

Прежде всего запомните, что в случае нападения следует как можно громче звать на помощь.

Совет: выкрикивайте слово «пожар», поскольку люди быстрее реагируют именно на такой призыв.

Не пытайтесь самостоятельно остановить преступника – ваши жизнь и здоровье важнее любых материальных ценностей. Старайтесь запомнить как можно больше информации о правонарушителе – лицо, одежда, марку и номер автомобиля, направление движения, если есть возможность, то сфотографируйте нападавшего. Эти сведения могут существенно помочь правоохранителям в расследовании уголовного преступления.

Что необходимо сделать, чтобы защитить свои права, если вы стали жертвой уголовного преступления:

Вызвать полицию:

срочно звоните по телефону «102». Связавшись с дежурной частью, настаивайте, чтобы на место выехала следственно-оперативная группа, а не патрульная;

после приезда следственно-оперативной группы необходимо узнать у правоохранителей информацию о них (фамилия, имя, отчество, должность), вести видеофиксацию действий сотрудников полиции, а также внимательно следить за их действиями (это поможет при необходимости обжаловать действия или бездействие полицейских и позволит предотвратить исчезновение важных материалов);

настаивайте, чтобы у вас взяли объяснения, внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и признали потерпевшим.

Обратиться непосредственно в отдел полиции по месту совершения уголовного правонарушения:

настаивайте, чтобы ваше заявление было принято уполномоченном лицом;

Кроме заявления уполномоченное лицо должно взять у вас объяснения событий, по которым вы обратились;

если вам нанесены телесные повреждения и вы еще не успели обратиться в медицинское учреждение, уполномоченное лицо должно вынести постановление о проведении медицинского освидетельствования и направить вас в медицинское учреждение.

Неприятие заявления о совершении уголовного правонарушения не допускается! Действия или бездействие сотрудников правоохранительных органов, которые не принимают у вас заявление о совершении уголовного преступления или его невнесение в ЕРДР, может быть обжаловано через обращение к руководителю соответствующего правоохранительного органа, прокуратуру или в суд.

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