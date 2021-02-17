Межбанк: курс все ближе к 28

В среду торги проходили достаточно динамично где-то до 15 часов, после чего рынок уже впал в относительную «спячку». И лишь банки-спекулянты «гоняли» небольшие суммы с целью разогреть курс по максимуму.
Участники рынка с каждым днем подходят все ближе к порогу в 28 гривен за доллар, но особого энтузиазма от этого не испытывают ни продавцы, ни покупатели. Видимо всем надоел своеобразный боковой тренд последних почти двух недель, и основной вопрос для банков и клиентов, когда котировки все же дойдут до этого значения.
С другой стороны, «стабильность- признак мастерства», и часть торговцев валютой уже научилась неплохо зарабатывать и в периоды такого относительного затишья.
Главным вопросом для бизнеса и финансистов остается дата основных перечислений возмещений НДС экспортерам. Именно новость о заходе клиентам значительных сумм от Госказначейства и будет главным драйвером для роста курса к уровню в 28 гривен и выше.
Пока же на рынке наблюдаются лишь периодические спекулятивные попытки «разогреть» котировки доллара, которые наталкиваются на слабый платежеспособный спрос. Выход на рынок крупных сумм возмещений НДС спровоцирует как спекулянтов, так и самих клиентов-представителей реального сектора экономики на более активные действия. Покупатели начнут быстрее закрывать свои сделки, чтобы «не влететь» с курсом, а продавцы станут постепенно придерживать валютную выручку и тратить полученную от государства гривну.
Ход торгов:
Как и вчера, в первые час-полтора сессии продавцы и покупатели продолжали играть в игру «кто кого перехитрит в части курса». В итоге, с утренних 27,94/27,96 доллар к 11:00 чуть подешевел до 27,93/27,945 гривен. Но уже к 12:00 Укрэксимбанк своими покупками спровоцировал рост котировок до 27,945/27,96 гривен, а некоторые мелкие сделки проходили и выше этого уровня.
Ближе к обеду основные операции уже были закрыты и курс просел до 27,94/27,955 до 14 часов. Пока Укрэксимбанк был на рынке с покупками, курс все же держался в этих пределах, но как только госбанк ушел — жизнь на межбанке окончательно замерла. На почти пустом рынке спекулянты догнали курс до 27,95/27,955 к 15 часам и до 27,955/27,97 к 16:00. А завершилась сессия уровнем 27,945/27,965.НБУ на рынок снова не выходил, так как потребности в этом явно не было.
Главные события 24 февраля на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,95 / 27,97
евро — 33,94 / 33,95
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2128 / 1,2129
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