Расчет пособия по беременности и родам

Отпуск по беременности и родам является социально оплачиваемым отпуском. Предоставляется он на основании медицинского заключения (листка нетрудоспособности) по общему правилу с 30 недели беременности.
Об этом сообщает «Блог Права» в Facebook.
Общая продолжительность отпуска по беременности и родам — 126 календарных дней (но есть исключения), из них:
Как высчитать сумму пособия:
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Общая инструкция по расчету пособия по беременности и родам является следующей.
Расчет декретных выплат осуществляется по формуле П = ЗПср х Ко, где:
Сумма среднедневной заработной платы рассчитывается ЗПср = ЗП: Крп, где
Для расчета среднедневной зарплаты необходимо:
1) определить расчетный период и подсчитать количество календарных дней, приходящихся на этот период;
2) рассчитать сумму заработной платы, которая начислена в расчетном периоде и будет участвовать в расчете среднедневной заработной платы.
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