Расчет пособия по беременности и родам

Отпуск по беременности и родам является социально оплачиваемым отпуском. Предоставляется он на основании медицинского заключения (листка нетрудоспособности) по общему правилу с 30 недели беременности.

Об этом сообщает «Блог Права» в Facebook.

Общая продолжительность отпуска по беременности и родам — 126 календарных дней (но есть исключения), из них:

70 календарных дней — до родов;

56 календарных дней — после родов.

Как высчитать сумму пособия:

размер пособия по беременности и родам рассчитывается путем умножения суммы среднедневной заработной платы на количество дней нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами;

продолжительность страхового стажа не влияет на размер пособия;

исключением являются лица, которые в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая имели стаж менее 6 месяцев. Для них размер пособия рассчитывается, исходя из начисленной заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, рассчитанного из двукратного размера минимальной заработной платы;

сумма пособия по беременности и родам в месяц не может превышать максимальной базы начисления ЕСВ на день наступления страхового случая;

на день наступления страхового случая; пособие по беременности и родам не может быть меньше размера, рассчитанного из суммы минимальной зарплаты на день наступления страхового случая.

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Общая инструкция по расчету пособия по беременности и родам является следующей.

Расчет декретных выплат осуществляется по формуле П = ЗПср х Ко, где:

П — пособие по беременности и родам;

ЗПср — сумма среднедневной заработной платы;

Ко — количество календарных дней, приходящихся на отпуск по беременности и родам.

Сумма среднедневной заработной платы рассчитывается ЗПср = ЗП: Крп, где

ЗП — начисленная в расчетном периоде сумма заработной платы, с которой взимался ЕСВ ;

; Крп — количество календарных дней в расчетном периоде.

Для расчета среднедневной зарплаты необходимо:

1) определить расчетный период и подсчитать количество календарных дней, приходящихся на этот период;

2) рассчитать сумму заработной платы, которая начислена в расчетном периоде и будет участвовать в расчете среднедневной заработной платы.

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