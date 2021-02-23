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Расчет пособия по беременности и родам

Расчет пособия по беременности и родам

Отпуск по беременности и родам является социально оплачиваемым отпуском. Предоставляется он на основании медицинского заключения (листка нетрудоспособности) по общему правилу с 30 недели беременности.

Об этом сообщает «Блог Права» в Facebook.

Общая продолжительность отпуска по беременности и родам — 126 календарных дней (но есть исключения), из них:

  • 70 календарных дней — до родов;
  • 56 календарных дней — после родов.

Как высчитать сумму пособия:

  • размер пособия по беременности и родам рассчитывается путем умножения суммы среднедневной заработной платы на количество дней нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами;
  • продолжительность страхового стажа не влияет на размер пособия;
  • исключением являются лица, которые в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая имели стаж менее 6 месяцев. Для них размер пособия рассчитывается, исходя из начисленной заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, рассчитанного из двукратного размера минимальной заработной платы;
  • сумма пособия по беременности и родам в месяц не может превышать максимальной базы начисления ЕСВ на день наступления страхового случая;
  • пособие по беременности и родам не может быть меньше размера, рассчитанного из суммы минимальной зарплаты на день наступления страхового случая.

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Общая инструкция по расчету пособия по беременности и родам является следующей.

Расчет декретных выплат осуществляется по формуле П = ЗПср х Ко, где:

  • П — пособие по беременности и родам;
  • ЗПср — сумма среднедневной заработной платы;
  • Ко — количество календарных дней, приходящихся на отпуск по беременности и родам.

Сумма среднедневной заработной платы рассчитывается ЗПср = ЗП: Крп, где

  • ЗП — начисленная в расчетном периоде сумма заработной платы, с которой взимался ЕСВ;
  • Крп — количество календарных дней в расчетном периоде.

Для расчета среднедневной зарплаты необходимо:
1) определить расчетный период и подсчитать количество календарных дней, приходящихся на этот период;
2) рассчитать сумму заработной платы, которая начислена в расчетном периоде и будет участвовать в расчете среднедневной заработной платы.

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По материалам Finance.UA
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