Кабмин запретил пассажирские перевозки в «красной» зоне карантина

В регионах Украины с «красным» уровнем эпидемиологической опасности запретили регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом, метрополитеном.
Соответствующее постановление одобрил Кабмин на заседании в среду, 24 февраля.
Ограничения не затронут:
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Кроме того, ограничения не коснутся специальных внутренних пассажирских рейсов, решение о назначении которых одобряется местными органами власти.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ограничения вступят в силу через семь дней.
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