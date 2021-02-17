Кабмин запретил пассажирские перевозки в «красной» зоне карантина

В регионах Украины с «красным» уровнем эпидемиологической опасности запретили регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом, метрополитеном.

Соответствующее постановление одобрил Кабмин на заседании в среду, 24 февраля.

Ограничения не затронут:

транзитных перевозок;

перевозок легковыми автомобилями, где пассажиров, включая водителя, не более 5 человек (без учета лиц в возрасте до 14 лет);

служебных авто или арендованных транспортных средств предприятий, учреждений с условием обеспечения пассажиров и водителя средствами защиты, а также в количестве мест для сидения и исключительно по маршрутам, о которых Нацполиция была предупреждена не позже, чем за два дня до выезда.

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Кроме того, ограничения не коснутся специальных внутренних пассажирских рейсов, решение о назначении которых одобряется местными органами власти.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ограничения вступят в силу через семь дней.