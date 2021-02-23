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На украинских дорогах появится новая разметка

На украинских дорогах появится новая разметка

С августа текущего года в Украине введут в действие новую дорожную разметку для автомобилистов и велосипедистов.

Новый стандарт «Безопасность дорожного движения. Разметка дорожная. Общие технические условия» разработан специалистами ГП «ГосдорНИИ». Эта разметка заменит действующий ГОСТ 2010 года в соответствии с приказом Национального органа стандартизации.


Фото: enovosty.com

По словам экспертов, такой разметкой уже пользуются в других странах мира. С ее помощью дорожное движение становится безопаснее, водители могут быстрее ориентироваться.

Новой разметкой на дорогах будут обозначать территорию вблизи детских садов, школ, зебр и кругового движения. Желтая разметка появится на островках трамвая и на местах, где запрещен выезд на перекресток, когда там сильное скопление транспорту, а также новой разметкой на дорогах отметят места, где можно зарядить электромобиль.

По материалам MMR
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